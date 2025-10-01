Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da lise öğrencileri Gazze'ye destek için klip hazırladı

        Kütahya'da lise öğrencileri, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki halka destek amacıyla klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:53 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da lise öğrencileri Gazze'ye destek için klip hazırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da lise öğrencileri, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki halka destek amacıyla klip hazırladı.

        Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinden bir grup öğrenci, okul idaresi ve öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları klipte, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine ve insanlık dramına dikkati çekti.

        "İnsanlık ölmesin" temasıyla hazırlanan ve Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" adlı şiirinden uyarlanan şarkının seslendirildiği klipte, çocukların yaşadığı acılara değinildi.

        İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşetin anlatıldığı klipte, barış ve merhamet çağrısı yapıldı.

        Okul Müdürü Ahmet İren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlara dikkati çekip, oradaki halka destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

        Öğrencilerin duyarlı yetişmesine katkı sunmak istediklerini dile getiren İren, "Öğrencilerimizi ahlaki ve evrensel değerlere sahip çıkacak şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu klipte de Gazze'de veya dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan insanların ve canların sesi olmalarını istedik." ifadelerini kullandı.

        İren, klipte emeği geçen müzik öğretmenleri Serkan Saruhan ve Hakan Dağ ile öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Kütahya'da Türk Eczacıları Birliği'nin destekleriyle ilkokulda kütüphane ol...
        Kütahya'da Türk Eczacıları Birliği'nin destekleriyle ilkokulda kütüphane ol...
        Kütahya'da orman yangınlarıyla mücadelede olumlu sonuçlar alınıyor
        Kütahya'da orman yangınlarıyla mücadelede olumlu sonuçlar alınıyor
        Kütahya'da aynı apartmanda arka arkaya çıkan yangınlara ilişkin soruşturma
        Kütahya'da aynı apartmanda arka arkaya çıkan yangınlara ilişkin soruşturma
        Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Evinde yere düşen 80 yaşındaki kişiyi, balkondan içeri girip kurtardılar
        Evinde yere düşen 80 yaşındaki kişiyi, balkondan içeri girip kurtardılar
        Kütahya'da evinde düşüp yaralanan yaşlı adamı ekipler kurtardı
        Kütahya'da evinde düşüp yaralanan yaşlı adamı ekipler kurtardı