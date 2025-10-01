Kütahya'da lise öğrencileri Gazze'ye destek için klip hazırladı

Kütahya'da lise öğrencileri, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki halka destek amacıyla klip hazırladı.

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinden bir grup öğrenci, okul idaresi ve öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları klipte, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine ve insanlık dramına dikkati çekti.

"İnsanlık ölmesin" temasıyla hazırlanan ve Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" adlı şiirinden uyarlanan şarkının seslendirildiği klipte, çocukların yaşadığı acılara değinildi.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşetin anlatıldığı klipte, barış ve merhamet çağrısı yapıldı.

Okul Müdürü Ahmet İren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlara dikkati çekip, oradaki halka destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerin duyarlı yetişmesine katkı sunmak istediklerini dile getiren İren, "Öğrencilerimizi ahlaki ve evrensel değerlere sahip çıkacak şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu klipte de Gazze'de veya dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan insanların ve canların sesi olmalarını istedik." ifadelerini kullandı.