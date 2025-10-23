Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya Valisi Işın, çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilerle buluştu

        Kütahya Valisi Musa Işın, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden öğrencileri ağırladı.

        Giriş: 23.10.2025 - 12:48 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:48
        Kütahya Valisi Işın, çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilerle buluştu
        Kütahya Valisi Musa Işın, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden öğrencileri ağırladı.

        Işın, Kazakistan'da düzenlenen Türk Dünyası Mesleki Beceriler Şampiyonası'nda sıfırdan yaptığı dronla şampiyon olan Nafi Güral Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Doruk Cengiz ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler" yarışmasında, "Kırık Çerçeve" kısa filmi ile kültür ve sanat alanında Türkiye birincisi olan Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve aynı yarışmada, "Manevi Mirasın İzinde: Sürre Alayı" adlı projesiyle Türkiye 3'üncülüğü elde eden Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

        Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Vali Işın, öğrencileri ödüllendirdi.

        Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknoloji, kültür ve sanat dallarında Kütahya'yı Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin elde ettikleri başarıların kıymetli olduğunu belirtti.

        Dron yarışması şampiyonu Doruk Cengiz'in daha önce de çeşitli başarılar elde ettiğini hatırlatan Işın, şunları söyledi:

        "Doruk'un daha önceden de kendisinin yapmış olduğu bir dronun gösterimini bize sunmuşlardı. Maharetini o zaman keşfetmiştik, görmüştük. İnşallah daha büyük başarılara imza atacak ve inşallah geleceğin Selçuk Bayraktar'lardan bir tanesi de Kütahya'dan çıkacak. Daha büyük başarılara imza atacak, ülkemizin savunma sanayisine katkı sunacak. Ayrıca kültür ve sanat dalında da öğrencilerimiz birincilik ve üçüncülük derecelerini aldılar. Tebrik ediyoruz. İnşallah hem manada hem maddede aziz milletimizin canlı mazisini ve geleceğine uygun olarak adımlar inşallah öğrencilerimiz tarafından, genç kuşak tarafından atılacaktır."

        Vali Işın, gençlerin üretime daha çok katılması çağrısında bulunarak, "Gençlerimizi bu yönde üretmeye, hareket etmeye, ülkemize katkı sunmaya davet ediyoruz. Örnek aldığımız işte şu yanımızdaki gençliktir. İnşallah daha büyük başarılara imza atacaklardır. Ayrıca emek veren öğretmenlerimizi, okul idarelerimizi de tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Ziyaretin ardından dron şampiyonu Doruk Cengiz Valilik önünde gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

