        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya Gazeteciler Birliği'nden Cumhuriyet Başsavcısı Uzun ile Adalet Komisyonu Başkanı Malkoç'a ziyaret

        Kütahya Gazeteciler Birliği yönetimi, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:34 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:37
        Kütahya Gazeteciler Birliği'nden Cumhuriyet Başsavcısı Uzun ile Adalet Komisyonu Başkanı Malkoç'a ziyaret
        Kütahya Gazeteciler Birliği yönetimi, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç'u ziyaret etti.

        Birlik Başkanı Cavit Kocaçay ve yönetim kurulu üyeleri Muharrem Cin, Ramazan Doğan, Mustafa Cin ve Coşkun Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç'a ziyarette bulundu.

        Kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan gazeteciler, Başsavcı Uzun ve Adalet Komisyonu Başkanı Malkoç'a birlik olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette Başkan Kocaçay, Uzun ve Malkoç'a çini pano hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

