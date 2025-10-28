Kütahya'da Cumhuriyet Kupası futbol müsabakası yapıldı
Kütahya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Domaniç ve Dumlupınar kaymakamlıkları arasında futbol müsabakası düzenlendi.
Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Cumhuriyet Kupası maçı yapıldı.
Domaniç Kaymakamlığı ile Dumlupınar Kaymakamlığı takımları arasında Yeni Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada kıyasıya mücadele gerçekleşti.
Domaniç Kaymakamlığı'nın 6-2 galip geldiği maç sonunda Kütahya Valisi Musa Işın ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı tarafından kupa ve madalyalar takdim edildi.
