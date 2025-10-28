Habertürk
        Kütahya'da Cumhuriyet Kupası futbol müsabakası yapıldı

        Kütahya'da Cumhuriyet Kupası futbol müsabakası yapıldı

        Kütahya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Domaniç ve Dumlupınar kaymakamlıkları arasında futbol müsabakası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:57 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:57
        Kütahya'da Cumhuriyet Kupası futbol müsabakası yapıldı
        Kütahya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Domaniç ve Dumlupınar kaymakamlıkları arasında futbol müsabakası düzenlendi.

        Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Cumhuriyet Kupası maçı yapıldı.

        Domaniç Kaymakamlığı ile Dumlupınar Kaymakamlığı takımları arasında Yeni Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada kıyasıya mücadele gerçekleşti.

        Domaniç Kaymakamlığı'nın 6-2 galip geldiği maç sonunda Kütahya Valisi Musa Işın ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı tarafından kupa ve madalyalar takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

