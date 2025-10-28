Kütahya'da Cumhuriyet Kupası futbol müsabakası yapıldı

Domaniç Kaymakamlığı'nın 6-2 galip geldiği maç sonunda Kütahya Valisi Musa Işın ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı tarafından kupa ve madalyalar takdim edildi.

Domaniç Kaymakamlığı ile Dumlupınar Kaymakamlığı takımları arasında Yeni Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada kıyasıya mücadele gerçekleşti.

Kütahya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Domaniç ve Dumlupınar kaymakamlıkları arasında futbol müsabakası düzenlendi.

