        Kütahya Haberleri

        Kütahya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:23 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:23
        Kütahya'da otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Ersin C. yönetimindeki 06 BTP 331 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi Şehit Bahtiyar Yalınca Caddesi'nde kontrolden çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından ters dönen otomobilden yaralı halde çıkarılan sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

