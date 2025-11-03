Kütahya'da "Denetimli Serbestlik Sistemi" paneli yapıldı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle "Topluma Kazandıran Adalet: Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılında Dönüşüm, Algı ve Gelecek" konulu panel düzenlendi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasında, ceza adaletinin nihai amacının olmadığını, denetimli serbestlik sisteminin klasik infaz anlayışından farklı olarak, cezanın infazını toplum içinde gerçekleştirerek bireyi dışlamadan dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi.

Denetimli serbestliğin bir yönüyle devletin merhametini, diğer yönüyle ise toplumun affediciliğini temsil ettiğini belirten Uzun, şöyle devam etti:

"Denetimli Serbestlik adaletin topluma dokunan, insanı merkeze alan yüzüdür. Bu sistem, suçluyu yalnızca cezalandırılan bir birey olarak değil, rehabilitasyon sürecindeki bir insan olarak görmemizi sağlar. Cezanın caydırıcılığı, artık sadece hapisle veya kapatmayla değil, toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesiyle de ölçülmektedir. Bu noktada denetimli serbestlik, kişiye toplumun içinde yeniden bir yer bulma fırsatı tanır."