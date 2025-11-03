Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da "Denetimli Serbestlik Sistemi" paneli yapıldı

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle "Topluma Kazandıran Adalet: Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılında Dönüşüm, Algı ve Gelecek" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da "Denetimli Serbestlik Sistemi" paneli yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle "Topluma Kazandıran Adalet: Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılında Dönüşüm, Algı ve Gelecek" konulu panel düzenlendi.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasında, ceza adaletinin nihai amacının olmadığını, denetimli serbestlik sisteminin klasik infaz anlayışından farklı olarak, cezanın infazını toplum içinde gerçekleştirerek bireyi dışlamadan dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi.

        Denetimli serbestliğin bir yönüyle devletin merhametini, diğer yönüyle ise toplumun affediciliğini temsil ettiğini belirten Uzun, şöyle devam etti:

        "Denetimli Serbestlik adaletin topluma dokunan, insanı merkeze alan yüzüdür. Bu sistem, suçluyu yalnızca cezalandırılan bir birey olarak değil, rehabilitasyon sürecindeki bir insan olarak görmemizi sağlar. Cezanın caydırıcılığı, artık sadece hapisle veya kapatmayla değil, toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesiyle de ölçülmektedir. Bu noktada denetimli serbestlik, kişiye toplumun içinde yeniden bir yer bulma fırsatı tanır."

        Küresel ölçeğe bakıldığında çağdaş adalet anlayışının artık yalnızca cezalandırmayı değil, iyileştirmeyi, rehabilitasyonu ve toplumsal uyumu esas aldığına işaret eden Uzun, Türkiye'de bu anlayışın güçlü bir örneğini Denetimli Serbestlik Sistemi ile ortaya koyduğunu ve 20 yıllık birikimiyle bu alanda örnek bir noktaya ulaştığını vurguladı.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da üniversite olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine, insan haklarının gelişmesine ve topluma fayda sağlayan her çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Daha sonra uzman sosyolog Nurcan Akile Irkılata Ergür moderatörlüğünde Kütahya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Asım Akdoğan, Kütahya Barosu Başkanı avukat Edip İlkay Sunay, DPÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin İnanç ve Doç. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan panelde denetimli serbestlik konularında konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da 80 yaşında kaybolan zihinsel engelli, 2 yıl sonra yeniden arandı
        Kütahya'da 80 yaşında kaybolan zihinsel engelli, 2 yıl sonra yeniden arandı
        Kütahya'da 2 yıl önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
        Kütahya'da 2 yıl önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
        Kütahya'da Adliye Kavşağı yapımı çalışmalarına başlandı
        Kütahya'da Adliye Kavşağı yapımı çalışmalarına başlandı
        Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Üstünkaya'nın cenazesi d...
        Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Üstünkaya'nın cenazesi d...
        Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Hamza Üstünkaya vefat et...
        Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Hamza Üstünkaya vefat et...
        Kütahya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı