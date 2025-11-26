Kütahya'da öğrenciler "Dijital Okuryazarlık ve Dezenformasyonla Mücadele" konularında bilgilendirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, dijital medya okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir eğitim programı düzenlendi.

Kentteki iki lisede gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere yönelik "Dezenformasyonla Mücadele Bağlamında Dijital Medya Okuryazarlığı" başlıklı bir sunum yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen tarafından gerçekleştirilen sunumda, dijital mecralarda sık karşılaşılan bilgi kirliliği, dezenformasyonun yayılma yöntemleri, bireysel ve toplumsal etkileri ile doğru bilgiye ulaşma yolları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Etkinlik kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler öğrencilere dağıtıldı.

Broşürlerde, yanıltıcı içeriklerle baş etme yöntemleri ve dijital ortamda doğru bilgiye erişim stratejileri hakkında bilgiler bulunuyor.

Eğitim faaliyeti, gençlerin dijital dünyada daha bilinçli hareket etmesini, bilgi kirliliğine karşı direnç geliştirmesini ve doğru bilgiye ulaşma becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.