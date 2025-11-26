Habertürk
        Kütahya'da şehit çocuklar için 500 meyve fidanı dikildi

        Kütahya'da şehit çocuklar için 500 meyve fidanı dikildi

        Kütahya'da, şehit çocuklar için 500 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

        Giriş: 26.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:39
        Kütahya'da şehit çocuklar için 500 meyve fidanı dikildi
        Kütahya'da, şehit çocuklar için 500 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Genç İnisiyatif Topluluğu, Kütahya Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Yardımeli Derneği işbirliğiyle, üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Burada konuşan DPÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Yalçın, dünyanın çeşitli bölgelerinde şehit edilen çocukların böylesine bir etkinlikle anılmasını kıymetli bulduğunu söyledi.

        Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Yalçın, "Rabb'im yaptığımız bu güzel işleri bizlere de güzel ameller olarak döndürsün. Dikeceğimiz fidanları da gelecek nesillere bir hatıra olarak bırakabilmeyi bize nasip etsin." dedi.

        Yardımeli Derneği Başkanı Sadık Danışman da 5 yıldır sürdürdükleri "Bir Kurban, Bir Fidan" projesi kapsamında Kütahya'da fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Kütahya Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Işıklı ise toprakla buluşturulan meyve fidanlarının sadece birer ağaç değil, geleceğe bırakılacak hatıra ve birlik beraberliğin canlı bir işareti olduğunu dile getirdi.

        Işıklı, "Bugün burada dikeceğimiz fidanlar, sadece kendi şehirlerimizdeki çocuklar için değil, dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalarda şehit edilen binlerce çocuk için de bir nişane olacaktır. Onlar bizim dualarımızda, niyetlerimizde ve hayır işlerimizde yaşamaya devam ediyor. Rabb'im bu küçük masumlara rahmet eylesin, bizleri onların hatırasına layık işler yapmaya muvaffak eylesin." ifadelerini kullandı.

        Konuşmalar ve okunan duanın ardından katılımcılar ile öğrenciler, hazırlanan alana diktikleri meyve fidanlarına can suyu verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

