Kütahya'da evin duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Hasan Hüseyin Kazan (69) idaresindeki 37 FF 425 plakalı otomobil, Sefa köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Hasan Hüseyin ile eşi Naziye Kazan (67), sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Naziye Kazan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.