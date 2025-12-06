Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da emniyet ve jandarma teşkilatlarına 78 araç tahsis edildi

        Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 78 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

        Giriş: 06.12.2025 - 16:18 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:18
        Kütahya'da emniyet ve jandarma teşkilatlarına 78 araç tahsis edildi
        Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 78 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni araçlarla daha güçlü hizmet verebilmek için İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda proje başlatıldığını hatırlattı.

        Bu yıl Kütahya'ya 78 aracın tahsis edildiğini anlatan Işın, "Bakanlığımızın politikası 5 yaş ve üzeri araçların bulundurulmamasıdır. Biz bu tahsisle araçlarımızın büyük bir bölümünü yenilemiş oluyoruz. İnşallah zaman içerisinde araçlarımızı yenilemeye devam edeceğiz." dedi.

        Tahsis edilen araçlarla emniyet ve jandarma güçlerinin çalışmalarını daha seri şekilde sürdüreceğini de kaydeden Işın, "Bizim ilimiz, istatistiklere göre huzur açısında ilk sıralarda yer alıyor. Bu vesileyle hem emniyette hem de jandarmada görev yapan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu ili huzurlu hale getiren bütün Kütahyalılara da şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamda böyle bir ilde görev yapmanın mutluluk ve kıvancını yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir de birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim tarafından dua edilmesinin ardından Vali Işın ve protokol üyeleri yeni araçların anahtarları emniyet ve jandarma personeline teslim etti.

        Program, araçların konvoy halinde alandan ayrılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

