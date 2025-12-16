Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki genç öldü
Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Eyüp Bolat'ın kullandığı 43 ADM 634 plakalı motosiklet, Andız Mahallesi'nde İ.B. idaresindeki 43 ADA 316 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla kamyonun altından ağır yaralı halde çıkarılan Bolat, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu öğrenilen Bolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
