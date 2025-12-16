Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki genç öldü

        Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:51 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki genç öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Eyüp Bolat'ın kullandığı 43 ADM 634 plakalı motosiklet, Andız Mahallesi'nde İ.B. idaresindeki 43 ADA 316 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla kamyonun altından ağır yaralı halde çıkarılan Bolat, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu öğrenilen Bolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Kütahya OBM'de "Bilgi Güvenliği Farkındalık" eğitimi düzenlendi
        Kütahya OBM'de "Bilgi Güvenliği Farkındalık" eğitimi düzenlendi
        Şaphane'de çıkan yangında bir evin çatısı hasar gördü
        Şaphane'de çıkan yangında bir evin çatısı hasar gördü
        Kütahya'da Bilişim Semineri
        Kütahya'da Bilişim Semineri
        Kütahya, Türkiye'nin 'En mutlu' beşinci şehri
        Kütahya, Türkiye'nin 'En mutlu' beşinci şehri
        Başkan Eyüp Kahveci'den şehit polis Alaattin Özdemir'in ailesine ziyaret
        Başkan Eyüp Kahveci'den şehit polis Alaattin Özdemir'in ailesine ziyaret
        Kütahyalı judocudan bronz madalya
        Kütahyalı judocudan bronz madalya