        Kütahya Haberleri

        Kütahya'da tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da otomobilin tarlaya savrularak takla atması sonucu sürücü yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 03:12 Güncelleme: 18.12.2025 - 03:12
        Kütahya'da tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da otomobilin tarlaya savrularak takla atması sonucu sürücü yaralandı.

        Doğukan S. (21) idaresindeki 43 AV 697 plakalı otomobil, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya savrularak takla attı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Doğukan S, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

