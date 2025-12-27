Habertürk
Habertürk
        Kütahya Haberleri

        Domaniç Dağları, ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

        Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:41 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:41
        Domaniç Dağları, ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı
        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Domaniç Dağları'ndaki kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarıda bulundu.

        Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

