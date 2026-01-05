Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        AK Parti Kütahya İl Başkanı Erenler'den üye sayısının artışına ilişkin açıklama:

        AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, parti teşkilatlarının ortaya koyduğu özverili çalışmalar neticesinde partisinin Kütahya'daki üye sayısının 7 bin 828 artışla 79 bin 421'e ulaştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:02 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kütahya İl Başkanı Erenler'den üye sayısının artışına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, parti teşkilatlarının ortaya koyduğu özverili çalışmalar neticesinde partisinin Kütahya’daki üye sayısının 7 bin 828 artışla 79 bin 421'e ulaştıklarını söyledi.

        Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarla ilgili açıklamada bulundu.

        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde 81 ilde gerçekleştirilen üye çalışmalarının Kütahya verilerini paylaşan Erenler, şunları kaydetti:

        “Teşkilatlarımızın sahada ortaya koyduğu özverili çalışmalar neticesinde üye sayımız 7 bin 828 artışla 79 bin 421'e ulaşmıştır. Bu artış, gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarımızın hemşehrilerimizle kurduğu samimi bağın ve davamıza duyulan güvenin somut bir sonucudur. Bu başarının mimarı olan il ve ilçe teşkilatlarımız ile kadın ve gençlik kollarımız, genel merkezimizin belirlediği strateji ve hedefler doğrultusunda koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmalarını sürdürmüştür. Ev ve iş yeri ziyaretleriyle, mahalle ve köy buluşmalarıyla vatandaşlarımızla birebir temas kurulmuş, talep ve beklentiler yerinde dinlenmiştir.”

        Üye sayısında yaşanan artışın sadece rakamsal olmadığını, Türkiye genelinde yakalanan tarihi bir başarının ayrılmaz bir parçası olduğunu da kaydeden Erenler, AK Parti'nin, teşkilatlarının gayreti, üyelerin fedakarlığı ve milletin desteğiyle büyüyen bir parti olduğunu, Türkiye’nin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

        Erenler'e, İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Karabacak, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, İl Başkan Yardımcısı Kemal Kırbıyık da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Şaphane MYO'dan sosyal sorumluluk etkinliği
        Şaphane MYO'dan sosyal sorumluluk etkinliği
        Hisarlı Ahmet, vefatının 42. yılında dualarla anıldı
        Hisarlı Ahmet, vefatının 42. yılında dualarla anıldı
        Tavşanlı'dan 3 motosiklet tutkunu esnaf karayolu ile Umre'ye gidiyor
        Tavşanlı'dan 3 motosiklet tutkunu esnaf karayolu ile Umre'ye gidiyor
        Kütahyaspor'dan çifte transfer
        Kütahyaspor'dan çifte transfer
        Tavşanlı esnafının bereket sofrası kültürü
        Tavşanlı esnafının bereket sofrası kültürü
        "Kütahya türkülerinin babası" vefatının 42. yıl dönümünde mezarı başında an...
        "Kütahya türkülerinin babası" vefatının 42. yıl dönümünde mezarı başında an...