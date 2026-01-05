AK Parti Kütahya İl Başkanı Erenler'den üye sayısının artışına ilişkin açıklama:

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, parti teşkilatlarının ortaya koyduğu özverili çalışmalar neticesinde partisinin Kütahya’daki üye sayısının 7 bin 828 artışla 79 bin 421'e ulaştıklarını söyledi.

Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarla ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde 81 ilde gerçekleştirilen üye çalışmalarının Kütahya verilerini paylaşan Erenler, şunları kaydetti:

“Teşkilatlarımızın sahada ortaya koyduğu özverili çalışmalar neticesinde üye sayımız 7 bin 828 artışla 79 bin 421'e ulaşmıştır. Bu artış, gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarımızın hemşehrilerimizle kurduğu samimi bağın ve davamıza duyulan güvenin somut bir sonucudur. Bu başarının mimarı olan il ve ilçe teşkilatlarımız ile kadın ve gençlik kollarımız, genel merkezimizin belirlediği strateji ve hedefler doğrultusunda koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmalarını sürdürmüştür. Ev ve iş yeri ziyaretleriyle, mahalle ve köy buluşmalarıyla vatandaşlarımızla birebir temas kurulmuş, talep ve beklentiler yerinde dinlenmiştir.”