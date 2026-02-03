Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da emekli kütüphaneci 330'uncu kütüphaneyi hizmete kazandırdı

        Kütahya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde, bağışçılardan gelen kitaplarla, gönüllü olarak okullara kütüphane kazandıran emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, 330'uncu kütüphanenin hizmete açılmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:36 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da emekli kütüphaneci 330'uncu kütüphaneyi hizmete kazandırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde, bağışçılardan gelen kitaplarla, gönüllü olarak okullara kütüphane kazandıran emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, 330'uncu kütüphanenin hizmete açılmasını sağladı.

        Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bağışçıların desteğiyle oluşturulan kütüphane ve hayırsever iş insanı Muhammet İkbal Gündem tarafından merhum babası Ali Gündem adına yaptırılan Bilişim ve Teknoloji Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, törende yaptığı konuşma, eğitime katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

        Zeki Aktürk'ün 330'uncu kütüphaneyi oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hayırda ve iyilikte yarışmak gerçekten çok önemli. Hayatımız iyiliğin ve güzelliğin peşinden koşarak geçsin. Öğrencilerimize kendilerine, ailelerine ve vatanımıza nasıl bir iyilik yapabiliriz derdinde olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

        Yaklaşık 18 yıldır Türkiye'nin birçok ilindeki okullara kütüphane kazandıran Aktürk ise açılışın kendi doğum gününe denk gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "65'inci doğum günümde şehidimizin isminin verildiği bu okulda bu açılışı yapıyor olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Öğrencilerimizin daha çok kitaba ulaşabilmesi için çalışmalarıma eşimle birlikte devam edeceğim." ifadesini kullandı.

        Babası adına teknoloji sınıfı yaptıran iş insanı Muhammet İkbal Gündem de emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan Geleneksel Kur'an-ı Kerim hatmi
        Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan Geleneksel Kur'an-ı Kerim hatmi
        Kütahya'da ithal besilik sığırların aşılama ve sağlık kontrolleri yapıldı
        Kütahya'da ithal besilik sığırların aşılama ve sağlık kontrolleri yapıldı
        Gediz'de 5 yıllık kırsal kalkınma süreci başladı
        Gediz'de 5 yıllık kırsal kalkınma süreci başladı
        Gediz'de torna atölyesinda yangın
        Gediz'de torna atölyesinda yangın
        Vali Musa Işın, Halk Eğitim Merkezi Müzik Topluluğu öğrencilerini kabul ett...
        Vali Musa Işın, Halk Eğitim Merkezi Müzik Topluluğu öğrencilerini kabul ett...
        Gedizli akademisyenlerden uluslararası başarı
        Gedizli akademisyenlerden uluslararası başarı