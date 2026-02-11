Kütahya'da bir kişi miras anlaşmazlığı yüzünden ağabeyini öldürdü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir kişi miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağabeyini tabancayla öldürdü.



İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Demirci beldesi Öreyler Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Güneç (53) ile kardeşi Nurullah Güneç (49), Eskideğirmen mevkisinde miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.



Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Güneç olay yerinde hayatını kaybederken, Nurullah Güneç ise ayağına isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralı Nurullah Güneç, sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İbrahim Güneç'in cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.



Miras kalan tarlanın paylaşımından dolayı iki kardeş arasında husumet olduğu iddia edildi.

