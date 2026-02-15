Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da çocuklar için "ramazan alayı" etkinliği düzenlendi

        Kütahya'da ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla çocuklar için geleneksel "ramazan alayı" etkinliği ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

        Giriş: 15.02.2026 - 15:54 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:59
        Kütahya'da çocuklar için "ramazan alayı" etkinliği düzenlendi
        Kütahya'da ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla çocuklar için geleneksel "ramazan alayı" etkinliği ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

        Asr'a Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneğince organize edilen etkinlikte, dernek yöneticileri, gönüllüler ve çok sayıda çocuk Kütahya Belediyesi binası önünde toplandı.

        Ellerinde ramazana özgü pankartlar taşıyan grup, davul ve ezgiler eşliğinde Atatürk Bulvarı boyunca yürüdü. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşte çocuklar, maniler eşliğinde ramazan ayının gelişini müjdeledi.

        Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Diler, gazetecilere, ramazan alayının bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini ve bu etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

        Ramazan alayının bir Osmanlı geleneği olduğunu belirten Diler, şunları kaydetti:

        "Ramazan ayının manevi havasını çocuklara hissettirmeyi ve onlar için güzel hatıralar oluşturmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın zihninde ramazan ayına dair güzel ve unutulmaz anılar bırakabilmeyi istiyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı boyunca da farklı içeriklerle etkinliklerimize devam edeceğiz."

        Yürüyüşün ardından Mus'ab Bin Umeyr Camisi'ne geçen çocuklara çeşitli hediyeler, ikramlar takdim edildi.


        Program, burada sergilenen geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunuyla sona erdi.

