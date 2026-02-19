Canlı
        Kütahya'da çay ocağındaki bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

        Kütahya'da çay ocağındaki bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

        Kütahya'da bir çay ocağında meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 03:19 Güncelleme: 19.02.2026 - 03:19
        Kütahya'da çay ocağındaki bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı
        Kütahya'da bir çay ocağında meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

        Meydan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çay ocağına giren şüpheli, içerideki Yiğit K'ye (27) henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yiğit K, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla kısa sürede yakalandı.

        Bıçaklı saldırı anı ise çay ocağının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde şüphelinin çay ocağına girerek Yiğit K'ye bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

