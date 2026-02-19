Kütahya'da çay ocağındaki bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı
Kütahya'da bir çay ocağında meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.
Meydan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çay ocağına giren şüpheli, içerideki Yiğit K'ye (27) henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yiğit K, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla kısa sürede yakalandı.
Bıçaklı saldırı anı ise çay ocağının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde şüphelinin çay ocağına girerek Yiğit K'ye bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.
