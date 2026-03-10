Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Türk Kızılayı gönüllüleri iftar çadırında görev alıyor

        Türk Kızılay Derneği Kütahya Şubesi ve Kütahya Valiliği işbirliği ve hayırseverlerin destekleriyle kurulan iftar çadırında gönüllüler görev alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Türk Kızılayı gönüllüleri iftar çadırında görev alıyor

        Türk Kızılay Derneği Kütahya Şubesi ve Kütahya Valiliği işbirliği ve hayırseverlerin destekleriyle kurulan iftar çadırında gönüllüler görev alıyor.

        Kızılay gönüllüsü gençler ve vatandaşlar, Zafer Meydanı'nda kurulan iftar çadırında yemek dağıtıyor, dağıtımda sırada bekleyemeyen yaşlı ve engellilerin yemeklerini masalarına götürüyor.

        Gönüllüler iftar sonrasında çadırda temizlik yaparak masa ve sandalyeleri düzenleyip ertesi güne hazırlıyor.

        Türk Kızılayı Derneği Kütahya Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iftar çadırında hayırseverlerin destekleriyle günlük yaklaşık 1500 vatandaşa iftar verildiğini kaydetti.

        Günde 80 ila 100 kişi arası genç Kızılay gönüllüsüyle organizasyonu yönetmeye çalıştıklarını anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

        "Buraya gelen vatandaşlarımızda sıra bekleyemeyecek olan yaşlılarımızı, hamilelerimizi ve bayanlarımızı içeride çadıra yerleştirerek onların yemeklerini götürüyorlar. Aynı zamanda yemek dağıtımını gerçekleştiriyorlar. Buradaki organizasyonun yükünün çoğunu Genç Kızılay gönüllerimiz taşıyor. İftardan sonra buranın tüm dağılan çadırların içi olsun temizlik işleri olsun aynı şekilde Genç Kızılay gönülleri tarafından yapılıyor."

        İftar çadırında gönüllü olarak görev alan 70 yaşındaki Ali Özdemir de emekli aşçı olduğunu ve Kızılay'a hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Genç Kızılay gönüllüsü Fadime Hatun Meydan ise gönüllü arkadaşlarıyla vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor

        Benzer Haberler

        Hisarcık Müftülüğü'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
        Hisarcık Müftülüğü'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
        Emet'te imamlara Üstün Başarı Belgesi
        Emet'te imamlara Üstün Başarı Belgesi
        Altıntaş'ta öğrenciler kitapları drama ile canlandırdı
        Altıntaş'ta öğrenciler kitapları drama ile canlandırdı
        Kütahya'nın gururu Pazarlar Spor Lisesi Türkiye finallerinde
        Kütahya'nın gururu Pazarlar Spor Lisesi Türkiye finallerinde
        Kütahya'da eğitim yöneticileri iftar programında buluştu
        Kütahya'da eğitim yöneticileri iftar programında buluştu
        DPÜ Öğrencileri Kütahya OSB'de
        DPÜ Öğrencileri Kütahya OSB'de