        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da lise öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahipleri için ramazan kolileri hazırladı

        Kütahya'da lise öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:08
        Kütahya'da lise öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahipleri için ramazan kolileri hazırladı

        Kütahya'da lise öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

        Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, temel gıda malzemeleri ve bayramlık şekerlerin yer aldığı ramazan kolileri hazırladı.

        Hazırlanan paketler, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Saray Mahallesi Muhtarlığına teslim edildi.

        Okul Müdürü Mustafa Demir, gazetecilere, ramazan ayının okulda büyük bir coşkuyla idrak edildiğini söyledi.

        Bakanlık genelgesi doğrultusunda birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Demir, şunları anlattı:

        "Bugün etkinliklerimizin belki de en güzelini öğrencilerimiz hayata geçirdi. Öğrencilerimiz, üç ayların başlangıcıyla harçlıklarını biriktirmeye başladı. Bu birikimleri ramazan ayı içerisinde yardım kolilerine dönüştürdüler. Hazırlanan kolileri mahalle muhtarımıza teslim ettik. Muhtarımız tarafından belirlenen 15 ihtiyaç sahibi aileye bu kolileri ulaştıracağız. Paketlerimizde bir ailenin ihtiyaç duyabileceği gıda maddelerinin yanında bayramlık çikolata ve şekerler de yer alıyor."

        Projede yer alan öğrencilerden Ahmet Uğur Akdoğan ise ramazan ayında ibadetin yanı sıra paylaşmanın da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri olarak harçlıklarımızı biriktirdik ve ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunmak istedik. Bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Ecrin Çura da projeye başlarken yeterli bağışın toplanıp toplanamayacağı konusunda tereddüt yaşadıklarını ancak arkadaşlarının yoğun desteğiyle karşılaştıklarını belirterek, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

