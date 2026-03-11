Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'daki Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası tamamlandı

        Kütahya'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:42
        Kütahya'daki Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası tamamlandı

        Kütahya'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Organizasyona farklı illerden 16 okul takımı ile yaklaşık 300 sporcu katıldı.

        Şampiyonada yıldızlar erkekler kategorisinde Kastamonu Bozkurt Ortaokulu, yıldızlar kızlar kategorisinde ise Ankara Özel İstek Ortaokulu şampiyonluk kupasını kazandı.

        Sporcuların madalya ve kupalarını Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

