        Kütahya'da geleneksel mehter konseri düzenlendi

        Kütahya'da ramazan ayında gösteri düzenleyen mehter takımı, bu yıl da geleneği sürdürerek seslendirdiği marşlarla vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Kütahya Mehter Musikisi Derneği tarafından geleneksel hale getirilen mehter gösterisi, tarihi Ulu Cami önünde gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, tarihin izlerini taşıyan eserler yankılandı.

        Yaklaşık bir saat süren konserde mehter takımı; "Çanakkale Türküsü", "Osman Paşa Marşı", "Ölürüm Türkiyem" ve “Hücum Marşı"nın yanı sıra çeşitli ilahileri seslendirdi. Meydanı dolduran çok sayıda vatandaş, marşlara eşlik ederek o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

        Dernek Başkanı Selahattin Sarıkaya, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayında düzenledikleri konseri bu yıl da icra etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Derneğin 30 yılı aşkın bir süre önce kurulduğunu hatırlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

        "Kurulduğumuz günden bu yana birçok faaliyet icra ettik. Amacımız, şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehteri vatandaşlara anlatmak ve bu kültürü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak. Bizlere destek veren ve konserimize ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Evlilik bilmecesi
        İlber
        Kütahya'da işitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmetti
        Kütahya'da geleneksel mehter konseri ilgi gördü
        Bakan Çiftçi, Kütahya'daki iftar programına canlı bağlantı ile katıldı
        Tavşanlı'da üniversite öğrencileri iftarda buluştu
        Hisarcık'ta fedakâr imam kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine yardım ulaşt...
        Kütahya Şehit Semih Akyıldız İlkokulu'nda bayramlaşma programı
