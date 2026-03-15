Kütahya'da geleneksel mehter konseri düzenlendi

Kütahya'da ramazan ayında gösteri düzenleyen mehter takımı, bu yıl da geleneği sürdürerek seslendirdiği marşlarla vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.



Kütahya Mehter Musikisi Derneği tarafından geleneksel hale getirilen mehter gösterisi, tarihi Ulu Cami önünde gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, tarihin izlerini taşıyan eserler yankılandı.



Yaklaşık bir saat süren konserde mehter takımı; "Çanakkale Türküsü", "Osman Paşa Marşı", "Ölürüm Türkiyem" ve “Hücum Marşı"nın yanı sıra çeşitli ilahileri seslendirdi. Meydanı dolduran çok sayıda vatandaş, marşlara eşlik ederek o anları cep telefonlarıyla kaydetti.



Dernek Başkanı Selahattin Sarıkaya, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayında düzenledikleri konseri bu yıl da icra etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Derneğin 30 yılı aşkın bir süre önce kurulduğunu hatırlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:



"Kurulduğumuz günden bu yana birçok faaliyet icra ettik. Amacımız, şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehteri vatandaşlara anlatmak ve bu kültürü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak. Bizlere destek veren ve konserimize ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

