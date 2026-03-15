        Kütahya'da işitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmetti

        Kütahya'da Tavşanlı İlçe Müftülüğüne bağlı Arslanbey Camisi İşitme ve Görme Engelliler Kur'an Kursu öğrencileri, Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle hatmetti.

        Giriş: 15.03.2026 - 10:00 Güncelleme:
        İşitme engelliler eğitmeni Yasemin Sümeyra Karakaş rehberliğindeki öğrenciler, her bir cüzü yaklaşık 2,5 saatte okudu.

        Tavşanlı ilçe merkezi ve çevre beldelerden çok sayıda kişinin katıldığı programın sonunda hatim duasını Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan yaptı. Kurs eğitmeni Yasemin Sümeyra Karakaş, işaret diliyle öğrencilerin dualarını tercüme etti.

        Asan, engellilerin ramazanın en önemli ibadetlerinden biri olan mukabele geleneğinden mahrum kalmadıklarını belirtti.

        Öğrencilerin azminden büyük ders aldığını dile getiren Asan, şöyle devam etti:

        "İnşallah bu kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'e olan sevgileri daha da artacak. Büyük bir özveriyle kardeşlerimiz, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeyi başardılar. Kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'e olan bu engel tanımaz sevgi ve ilgileri takdire şayandır. Kendilerini ve kendilerine rehberlik eden Kur'an kursu öğreticilerimizi tebrik ediyorum."

        Tüm engellileri kursa davet eden Asan, "Aynı şekilde bütün işitme ve görme engelli kardeşlerimiz, bağlı bulundukları ilçe müftülüklerine müracaat ederek kendilerine en yakın işitme ve görme engelli Kur'an kursları hakkında bilgi alabilirler ve Kur'an öğrenmek, dini bilgilerini öğrenmek noktasında destek, yardım alabilirler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Ağzını ve ellerini bantladılar, darp görüntülerini paylaştılar
        Ağzını ve ellerini bantladılar, darp görüntülerini paylaştılar
        Arda'dan inanılmaz gol!
        Arda'dan inanılmaz gol!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        İlber
        İlber
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Benzer Haberler

        Kütahya'da geleneksel mehter konseri ilgi gördü
        Kütahya'da geleneksel mehter konseri ilgi gördü
        Bakan Çiftçi, Kütahya'daki iftar programına canlı bağlantı ile katıldı
        Bakan Çiftçi, Kütahya'daki iftar programına canlı bağlantı ile katıldı
        Tavşanlı'da üniversite öğrencileri iftarda buluştu
        Tavşanlı'da üniversite öğrencileri iftarda buluştu
        Hisarcık'ta fedakâr imam kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine yardım ulaşt...
        Hisarcık'ta fedakâr imam kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine yardım ulaşt...
        Kütahya Şehit Semih Akyıldız İlkokulu'nda bayramlaşma programı
        Kütahya Şehit Semih Akyıldız İlkokulu'nda bayramlaşma programı
        Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza k...
        Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza k...