        Yeşilay Kütahya Şubesinin olağanüstü genel kurulu yapıldı

        Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda başkanlığa Necmettin Kuru seçildi.

        Giriş: 15.03.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Yeşilay Kütahya Şubesinin olağanüstü genel kurulu yapıldı

        Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda başkanlığa Necmettin Kuru seçildi.

        30 Ağustos Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının ibrazının ardından tek listeyle gidilen seçimde, delegelerin güvenoyunu alan Necmettin Kuru, şube başkanlığı görevine getirildi.

        Seçim sonrası katılımcılara hitap eden Kuru, Yeşilay'ın sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, bir "yaşatma ideali" olduğunu vurguladı.

        Görevi bir bayrak yarışı olarak nitelendiren Kuru, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün burada sadece bir görev değişimi için değil, şehrimizin geleceğini ve gençlerimizin sağlığını koruma sözümüzü tazelemek için toplandık. Şahsıma gösterilen bu teveccüh, omuzlarımıza yüklenmiş kutsal bir sorumluluktur. Bizler, bağımlılıkla mücadelede sadece yasaklayan değil, yaşatan bir anlayışı temsil ediyoruz."

        Başkan Kuru, Kütahya'da hayata geçirecekleri yeni çalışma modelinin "Sahada Aktif Yeşilay", "YEDAM ile Tam Destek" ve "Gönüllülük Seferberliği" olmak üzere üç ana başlık üzerine kurulacağını belirtti.

        Özellikle makamda oturan değil okulda, mahallede ve spor sahalarında gençlerin yanında olan bir yönetim sergileyeceklerini kaydeden Kuru, şunları aktardı:

        "Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz (YEDAM) aracılığıyla bağımlı bireylere ve ailelerine profesyonel rehabilitasyon desteğini en üst seviyeye çıkaracağız. Şehrimizdeki her bir ferdin 'bağımlılıkla mücadelede ben de varım' demesi için gönüllü ağımızı devasa bir harekete dönüştüreceğiz."

        Mücadele alanlarının sadece madde bağımlılığı ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Kuru, günümüzün en büyük tehditlerinden biri olan teknoloji bağımlılığına karşı da kararlı bir duruş sergileyeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA'larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Ramazan'ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Evlilik bilmecesi
        Evlilik bilmecesi
        İlber
        İlber

        Kütahya'da geleneksel mehter konseri düzenlendi
        Kütahya'da geleneksel mehter konseri düzenlendi
        Kütahya'da işitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmetti
        Kütahya'da işitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmetti
        Kütahya'da geleneksel mehter konseri ilgi gördü
        Kütahya'da geleneksel mehter konseri ilgi gördü
        Bakan Çiftçi, Kütahya'daki iftar programına canlı bağlantı ile katıldı
        Bakan Çiftçi, Kütahya'daki iftar programına canlı bağlantı ile katıldı
        Tavşanlı'da üniversite öğrencileri iftarda buluştu
        Tavşanlı'da üniversite öğrencileri iftarda buluştu
        Hisarcık'ta fedakâr imam kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine yardım ulaşt...
        Hisarcık'ta fedakâr imam kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine yardım ulaşt...