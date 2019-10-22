Mahallede kendileriyle futbol oynayan Kaymakam Çiçek'i ziyaret ettiler

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir grup çocuk, mahalle ziyaretinde kendilerine top hediye edip futbol oynayan Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Mahalle ziyaretinde kendilerine hediyeler veren ve futbol oynayan Kaymakam amcalarından çok etkilendiklerini belirten çocuklar, ''Kaymakam amca bizim yanımıza geldi ve bizimle top oynamaya başladı. Sonradan onun Kaymakam olduğunu öğrendik elini öptük. Bize çeşitli hediyeler ve top hediye etti. Bizde bugün Kaymakam amcamızı ziyaret etmek istedik ve geldik. Randevu almamamıza rağmen bizi kabul etti ve bizimle ilgilendi. Büyüyünce bizlerde Kaymakam olmak istiyoruz'' dediler.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Hasan Çiçek, ziyaret ettiği gün toplu şekilde çekilen hatıra fotoğrafını çocuklara hediye ederek çocukları bir kez daha sevindirdi.

KÜTAHYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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