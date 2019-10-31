Simav’dan İdlip’e un ve oyuncak yardımı

Simav İnsani Yardım Vakfı (İHH) Temsilciliği, Özel Şevkat Eğitim Kurumu Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile, ihtiyaç sahiplerine 522 çuval un ile çocuklara 15 koli oyuncak İdlip’e gönderildi

Hayırsever vatandaşların katılımıyla toplanan 522 çuval (26 ton 100 kilo) un, ile Özel Şevkat Eğitim Kurumu Müdürlüğü tarafından çocuklara 15 koli oyuncak bir tıra yüklenerek dualar eşliğinde İdlip’e gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yardım gönderme duasına, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Avukat Hicret Kahraman Kaymak, Hisarcık İHH Temsilcisi Ali Var, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Simav Temsilcisi Mehmet Ersoy, Özel Şevkat Eğitim Kurumu Müdürü Esra Özdemir, İHH gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Türk milletinin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Simav temsilcisi Mehmet Ersoy, “İhtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla başlattığımız kampanya yoğun ilgi gördü. İkincisini gönderdiğimiz yardımlara katkı sağlayan ve yardım toplama faaliyetlerine gönüllü olarak katılan arkadaşlarımıza, yardımsever Simav halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

Yardım tırı, Simav Müftüsü Muhammed Aydın tarafından yapılan duanın ardından yola çıktı.

KÜTAHYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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