Ahmet Erbaş: "İŞ-KUR alımlarında belediyelerin kotası belli olsun"

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İŞKUR üzerinden eleman alımlarında belediyenin kotasının nüfusa göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

İŞKUR eleman alımlarında belediye başkanının hangi partiye mensup olduğunu gözetmeksizin kota verilmesi gerektiğinin altını çizen Milletvekili Ahmet Erbaş, "Özellikle İŞKUR üzerinden yaptığınız çalışmaları takdir etmemek imkânsız ve teşekkür ediyoruz fakat burada bir kıstas koymamız gerekir. Belde belediyeler, ilçe belediyeler ve il belediyelerinin kaç kişiyi ve nasıl çalıştıracaklarını baştan belirlememiz lazım. Eğer bu kıstasları, mesela nüfus oranı ölçüsünde koymazsak adalet duygusu zedeleniyor. Şöyle bir intiba olmaya başlıyor; X partinin belediyesi daha çok İŞKUR üzerinden eleman çalıştırıyor veya bir başka partininki az. Bu yapıldığı an otomatikman devlete olan güven de sarsılıyor. Buna da bir kıstas getirirseniz seviniriz” dedi.

KÜTAHYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:49

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.