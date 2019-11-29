DPÜ Simav Teknoloji Fakültesi'nden İzmir’e teknik gezi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DPÜ Simav Teknoloji Fakültesi'nden İzmir’e teknik gezi

İHA

DPÜ Simav Teknoloji Fakültesi'nden İzmir’e teknik gezi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi tarafından Makine ve İmalat Mühendisliği bölümlerinin öğrencileri için Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar A.Ş.’nin İzmir’deki tesislerine teknik gezi düzenlendi.
Fakültenin öğretim elemanları Doç. Dr. Alaattin Kaçal, Arş. Gör. Mesut Yazıcı ve Arş. Gör. Fatih Selim Bayraktar ile Makine Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin katıldığı teknik gezi kapsamında Simav'dan yola çıkan gezi grubu, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.'nin İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasını yetkililer eşliğinde gezdi.
Gezi kapsamında akademisyen ve öğrencilere şirket hakkında genel bilgi verildikten sonra sırasıyla, enerji santrali, haddehaneler, talaşlı üretim atölyeleri, kalite kontrol laboratuvarı ve gaz üretim bölümleri gezdirildi.
Gezi kapsamında kalite kontrol laboratuvarında örnek bir testi gözlemleyen öğrenciler, çelik çubuk üretim sürecini izlerken, sürecin işleyişi hakkında bilgi edindiler.
Gezi sonunda Doç. Dr. Alaattin Kaçal tarafından şirket yetkilisine, günün anısı olarak, üzerinde Üniversitenin adı ve logosu yer alan çini tabak hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir dağıtım yapılamıyor
YEREL HABERLER Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir ...
Kütahya´da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya´da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Kütahya’da 'Ürün Bazlı Gıda Denetim' seferberliği
YEREL HABERLER Kütahya’da 'Ürün Bazlı Gıda Denetim' seferberliği
Lise öğrencilerine 'Paramı yönetiyorum' eğitimi
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine 'Paramı yönetiyorum' eğitimi
İl Koordinatörü Yazar: IPARD 2 ile kırsal yatırımlara 320 milyon liralık yeni hibe
YEREL HABERLER İl Koordinatörü Yazar: IPARD 2 ile kırsal yatırımlara ...
Kütahya'da 15 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da 15 kilo esrar ele geçirildi
Rektör Uysal’dan ROKETSAN’a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Uysal’dan ROKETSAN’a ziyaret
DPÜ ile Bihac Üniversitesi arasında ortak proje anlaşması
YEREL HABERLER DPÜ ile Bihac Üniversitesi arasında ortak proje ...
Kütahya’da 16 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 16 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretildi
Eğitimlerle, 112´ye asılsız ihbarlar yüzde 14 oranında düşürüldü
YEREL HABERLER Eğitimlerle, 112´ye asılsız ihbarlar yüzde 14 ...
Kiçir Kooperatifi'nden alabalık üretim projesi
YEREL HABERLER Kiçir Kooperatifi'nden alabalık üretim projesi
Şaphane'de ''Kişisel gelişim'' kursu açıldı
YEREL HABERLER Şaphane'de ''Kişisel gelişim'' kursu açıldı
Altıntaş Kaymakmlığı'ndan örnek çalışma
YEREL HABERLER Altıntaş Kaymakmlığı'ndan örnek çalışma
Göçen yol tekrar trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Göçen yol tekrar trafiğe açıldı
Zafer Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Vali Toraman başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Zafer Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Vali Toraman ...
Simav’da yeni jeotermal kuyusu
YEREL HABERLER Simav’da yeni jeotermal kuyusu
Kızılay Bölge Müdürü Ergen’den, Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Kızılay Bölge Müdürü Ergen’den, Rektör Uysal’a ...
''Zaman dursun Seyitömer okusun''
YEREL HABERLER ''Zaman dursun Seyitömer okusun''
İlkokulda Drama Kursu
YEREL HABERLER İlkokulda Drama Kursu
Şehit Komando Uzman Çavuş Yaşar Çakır Kütüphanesi hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Şehit Komando Uzman Çavuş Yaşar Çakır Kütüphanesi ...
Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı
Pazarlar'da traktör kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Pazarlar'da traktör kazası: 1 yaralı
Kütahya´da aranan şüphelilere şafak operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya´da aranan şüphelilere şafak operasyonu
DSİ Genel Müdürü Aydın: "Kütahya’da 34 bin 780 dekar tarım arazisi sulandı"
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Aydın: "Kütahya’da 34 bin 780 dekar ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X