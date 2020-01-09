Kütahya’da ‘eTwinning School’ bilgilendirme toplantısı

Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven başkanlığında yapılan toplantıda eTwinning faaliyetleri kapsamında başarılı olan okulların idareci ve öğretmenlerine dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojisi Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren eTwinning faaliyetleri kapsamında başarılı olan okullara "eTwining School" etiketi verilmektedir. İlimizde 20182019 yılları içerisinde Hediye Güral Anaokulu, Kılıçarslan Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Ortaokulu, Altıntaş İstiklal İlkokulu, Tavşanlı Tepecik İlkokulu, Nene Hatun Anaokulu, eTwinning School kriterlerini yerine getirerek bu etiketi almaya hak kazanmışlardı. Bu sene açıklanan kalite etiketi alan okullar arasından ilimizde bulunan 6 okulumuz daha eTwinning School etiketi için başvuru yapmaya hak kazanmışlardır. Bu okullarımız; Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu, Merkez Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulu, Merkez Ali Güral Lisesi, Tavşanlı Subaşı İlkokulu, Merkez Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi, Gediz Atatürk Ortaokulu” denildi.

KÜTAHYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.