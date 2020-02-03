Yörük kültürünü yaşatıyorlar

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, 1800’lü yıllarda yaşayan efsane kahraman Mustafa İslamoğlu adına kurulan dernek, dönemin yörük kültürünü unutturmamak için faaliyetlerine devam ediyor.

Şaphane İslamoğlu Folklor Kültür ve Yarenler Derneği, ilçeye bağlı Kızılkoltuk Köyü Yörükler Derneği üyeleriyle bir araya gelip yörük kültürünü yaşatmak için istişarelerde bulunup yöresel oyunlarla hep birlikte eğlendiler.

İslamoğlu Folklor Kültür ve Yarenler Derneği üyeleri yaptıkları açıklamalarda, ''Yörük kültürü asırlara dayanan bir gelenek ve yaşam biçimidir. Atalarımızdan bize miras kalan bu kültürü çocuklarımızında unutmaması için yöresel yörük kıyafaetlerimizle bir araya gelip kaynaşıyor ve sohbetler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yörük efelerinin oyunlarınıda oynuyor, bu kültürün çocuklarımız tarafından unutulmamasını sağlıyoruz'' dediler.

KÜTAHYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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