Çavdarhisar'da Muhtarlar Derneği açıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarının kurmuş olduğu Çavdarhisar Muhtarlar Derneği faaliyetlerine başladı.

Çavdarhisar Muhtarlar Derneği ve Lokali'nin açılışına Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, kurum ve daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Yapılan duanın ardından Çavdarhisar Kaymakamı Akbulut ve Belediye Başkanı Başer tarafından kurdele kesilerek dernek binasının açılışı gerçekleştirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''Bu derneğin açılması konusunda muhtar arkadaşlarımız uzunca bir emek verdi. Açılan bu dernek, muhtar arkadaşlarımızın birlik ve beraberliğini bizlere göstermektedir. Muhtarlarımızın dayanışma içerisinde olması bizleri, hizmet alan vatandaşlarımızı ve kamu hizmeti gören kamu idarelerini memnun eden bir gelişmedir. Bu nedenle ben, tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu derneğin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KÜTAHYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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