DPÜ Öğretim Görevlisi Armağan, Motivasyon Otobüsü projesini anlattı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulunda görevli Öğr. Gör. Kudret Armağan, Afyonkarahisar’da yerel bir televizyon kanalında yürütücüsü olduğu Motivasyon Otobüsü projesini anlattı.

Katıldığı programda Motivasyon Otobüsü projesine ilişkin sorularını yanıtlayan Öğr. Gör. Kudret Armağan, Motivasyon Otobüsü projesini kendi öğrencilik yıllarından yola çıkarak kurduğunu ifade etti.

Kudret Armağan, "Dezavantajlı gruplar olarak adlandırabileceğimiz 'özel kardeşlerimize' ve kırsal kesimde yaşayan çocuklarımıza yönelik bu proje kapsamında bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Erzincan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitimler verdik" dedi. Eğitimin içeriğine de değinen Armağan, "Öğrencilerimizi balonlarla karşılıyor, içlerine doldurdukları stresi patlatmalarını istiyoruz. İletişim çalışması yaparak kendilerini özgüvenli bir şekilde tanıtmalarını sağlıyoruz. Bunun gibi çeşitli iletişim eğitimleri verip her eğitimden önce oyunlar oynuyoruz. Öğrencilerimizi eğitimin sonunda pamuk şekerlerle uğurluyoruz" şeklinde konuştu.

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