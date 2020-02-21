Aile ekonomisine katkı için kurs

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Tepecik köyünde kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması için "Ev tekstili ürünleri hazırlama" kursu açıldı.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Kütahya İşkur İl Müdürlüğü'nün maddi destek verdiği kursumuz Tepecik köyü çok amaçlı salonunda 20 kursiyer ile başladı. Dört ay sürecek kursta kursiyerler çeşitli dikiş teknikleri ile beraber fermuar, ilik dikimi, masa örtüsü, sehpa örtüsü, mutfak malzemeleri, nevresim, pike, hurç, banyo takımları, perde ve benzeri alanlarda dikim yapmayı öğrenecek. Bu alanda kendilerini geliştirerek ürettiklerini de satarak ailelerine gelir getirmeleri beklenmektedir'' dedi.

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