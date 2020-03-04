Kütahya'ya Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Hatime Arzu Yaşar’ın ardından yeni atanan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu hasta kabulüne başladı.

Kariyeri başarılarla dolu olan Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu, 2000 yılında Marmara Üniversitesi’nde Tıbbi Onkoloji de göreve başladı. Daha sonra İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri gibi Türkiye’nin en büyük Onkoloji hastanelerinde eğitim sorumlusu olarak görev alan Aliustaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptı.





“40 hastaya tedavi verebilme kapasitemiz mevcut”



Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde; Tıbbi onkoloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları, KBB, patoloji, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp doktorlarından oluşan ve her hafta düzenli toplanan tümör konseyleri yapılmakta olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu,” Her türlü kanser vakasının tedavilerini yapabilmekteyiz. Hastanemizde bir onkoloji merkezinde bulunması gereken; tıbbi onkoloji uzmanı, onkolojik cerrah, girişimsel radyoloji, patolog, radyoterapi uzmanları ve cihazları, nükleer tıp uzmanı, PET CT, MR ve tomografi cihazları bulunmaktadır. Tıbbı onkoloji olarak kemoterapi ünitemizde 3 hemşire, 1 kemoterapi hazırlama elamanı ve 1 personelden oluşan ekibimizle 19 kemoterapi koltuğunda günde 40 hastaya tedavi verebilme kapasitemiz mevcuttur. Hastanemizde 2 tıbbi onkoloji uzmanı olarak 2 poliklinikte hizmet vermekte olup kemoterapi ünitemizde; günlük kemoterapiler, infüzyonel kemoterapiler, hedefe yönelik ajanlar (akıllı ilaç ), immünoterapiler ve radyoterapi ile eş zamanlı kemoradyoterapiler verilebilmektedir. Kemoterapi ünitesinde aynı zamanda hastalarımız destek tedavileri de alabilmektedir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğretim üyesi olarak ve Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesinde de kanserli hastalarımıza hizmet vereceğim” dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik; Göreve başlayan Onkoloji hekimi Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu’na başarı dileyerek, özellikli branşlarda atamaların önemli olduğunu söyledi.



“Hekim sayımız gün geçtikçe artmaktadır”



Özatik; “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik kadrolarına yerleştirmeler yapılırken, bir yandan da Sağlık Bakanlığımızca yapılan atamalar ile hem yan dallarda, hem de ana branşlarda kadromuz güçlenmektedir. Hekim sayımız gün geçtikçe artmaktadır. Hastalarımızın il dışına sevk edilmeden ilimizde teşhis ve tedavi imkanları sunulmaktadır. Bu konuda Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'nun desteği ve gayreti çoktur. Kendilerine ayrıca teşekkür etmek isterim" dedi.

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