Altıntaş'ta altyapı çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde daha temiz bir Altıntaş için, alt yapı çalışmalarının aralıksız devam edildiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde sıkıntılı olan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yapımına devam ediyoruz. Kısa zamanda tüm sıkıntıları gidermenin gayreti içerisindeyiz. Amacımız her yönüyle yaşanabilir bir Altıntaş. Bu amaç doğrultusunda ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Ekiplerimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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