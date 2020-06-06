Şaphane'de dijital tarım dönemi

Kütahya'nın Şaphane İlçe Kaymakamlığı Gıda tedarik zincirinde verimliliği ve çok yönlü memnuniyeti artıracak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesi uygulamasına, yayınladığı bir bildiri ile ilçedeki tüm üreticileri davet etti.
Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ''Vişne ve kiraz üretiminde Türkiyenin önemli merkezlerinden olan Şaphane ilçemizdeki üreticilerimizin ürünlerini daha rahat pazarlayabilmesi için (DİTAP) projesi uygulamasına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığına başvurmaları halinde kayıt olmaları için yardımcı olunacaktır. Ürün zaiyatını önleyen bu sisteme üye olacak üreticilerin E Devlet sistemine girecekleri şifrelerinin yanlarında olması gerekmektedir'' denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.