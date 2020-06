Milletvekili Erbaş, Domaniç'teki sel felaketini mecliste gündeme taşıdı

Milleyetçi Haraket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TBMM'de söz aldığı konuşmasında, Domaniç'teki sel felaketini mecliste gündeme getirdi.

Erbaş konuşmasında, "Geçen ay don olayı yaşayan Kütahyalı çiftçilerimiz, bu kez de sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştır. Süratli bir şekilde ilgili bakanlıkların tüm birimleri devreye girmeli, acil eylem planı belirlenmeli, tüm emekleri sular altında kalan çiftçilerimizin yaraları bir an evvel sarılmalıdır" dedi.

Erbaş, "Kütahya Domaniç ilçemizde dolu yağışı sonrası meydana gelen sel felaketinde tarım arazileri çok ciddi şekilde zarar görmüştür. Domaniç Devlet Hastanesine giden karayolunda çökmeler meydana gelmiştir.Herhangi bir can kaybımızın yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Çiftçilerimiz ve belediyemiz yaşanan felaketten dolayı zor durumda kalmış olup çözüm noktasında devletimizin yardım eğilimini beklemektedir.Geçen ay don olayı yaşayan Kütahyalı çiftçilerimiz, bu kez de sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştır. Süratli bir şekilde ilgili bakanlıkların tüm birimleri devreye girmeli, acil eylem planı belirlenmeli, tüm emekleri sular altında kalan çiftçilerimizin ve Domaniç belediyemizin yaraları bir an evvel sarılmalıdır" diye konuştu.

