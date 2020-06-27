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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Kasap’tan Rektör Uysal’a ziyaret

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Kasap’tan Rektör Uysal’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye Rektör Uysal’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın da eşlik etti.
Kütahya’da yükseköğrenimin bugünü ve geleceğinin gündeme geldiği görüşmede Rektör Kazım Uysal ve milletvekili Ali Fazıl Kasap, Dumlupınar Üniversitesinin genel durumu, bu yılki kontenjanlar ve yakında öğrenci olacak gençlerin il ve ilçe ekonomisine katkıları üzerinde görüş alışverişinde bulundular.
Ziyaretin sonunda Kasap, Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Uysal’da ziyaretlerinden ve iyi dileklerinden dolayı Kasap’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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