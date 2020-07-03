Dumlupınar ilçesi Meslek Yüksekokulu'na öğrenci alımı onaylandı

'Anneannem ve ben'

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde açılacak olan Meslek Yüksekokulu’na, 20202021 eğitimöğretim yılında öğrenci alımı ile ilgili YÖK Genel Kurulu toplantısında karar alındığı açıklandı.

Dumlupıanr Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, İlçe ekonomimize büyük katkısı olacak bu kararın alınmasında emekleri olan Milletvekillerim İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, DPÜ Rektörü Prof.Dr.Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Aydın, Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa ve İl Genel Meclisi Üyesi Şaban Türk’e sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim'' ifadelerini kullandı.

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