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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domuz avında şüpheli ölüm

İHA

Domuz avında şüpheli ölüm

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde domuz avına çıkan Mehmet Ali Ceylan, arkadaşları tarafından çenesinden vurulmuş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kararaağıl köyünde 5 arkadaş bahçelerindeki ürünlerine zarar veren domuzları avlamak amacıyla köyün altında bulunan Yılanlı Çağıl Deresine geldi. Burada köpeklerin domuzları kovalaması üzerine araçlarına binerek onların önünü kesip domuzlara ateş ettikten sonra 3 çocuk babası 49 yaşındaki Mehmet Ali Ceylan’ın biraz ileride çenesinden vurulmuş halde yerde hareketsiz yattığını gördüler. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hastane morguna kaldırılan Mehmet Ali Ceylan’ın cenazesinin kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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