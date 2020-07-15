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Başkan Doğan: "15 Temmuz, tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir"

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Doğan: "15 Temmuz, tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir"

Kütahya'nın Emet ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, ''Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain kalkışmanın 4’ncü yıl dönümünde hafızalarda yüzyıllara yayılacak derin etkiler bıraktığı gibi, ülkemizin parlak geleceği için milli birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek pekiştirecek bir destanı da içinde saklamaktadır. Bundan 4 yıl önce ülkemiz şanlı kudretinin bir örneğini daha göstermiş ve ülkemiz üzerinde hain planlar kuranların planlarını bozguna uğratmıştır. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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