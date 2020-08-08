Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde okul ve kurum yöneticileri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına, "Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik" konulu seminer verildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda geçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci'nin de katıldığı “Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik" konulu seminer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir tarafından verildi.

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