Şehit mezarlarının bakımı yapıldı bayrakları değiştirildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan şehit mezarlarının bakımı yapıldı ve bayrakları değitirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde bulunan şehit mezarlarımızın taşlarını değiştirip çevre düzenleme çalışmalarını Kaymakamlık ile yaptığımız ortak çalışma ile gerçekleştirdik. Ayrıca tüm şehit mezarlarımıza yeni Türk bayrağı astık. Vatanın bölünmez bütünlü için mücadele edip can veren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Özverili çalışmalarından dolayı ustamız Ümit Daşdemir'e ve ekibine teşekkür ediyorum;;'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.