Çavdarhisar MHP'de yeni başkan Halil İbrahim Topbaş

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Volkan Dudu'nun Divan Başkanlığını yaptığı Çavdarhisar ilçesinin13. olağan kongresine , Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve yönetim kurulu katıldı.

Kongrede Halil İbrahim Topbaş, üyelerin tamamının oyuyla başkanlığa seçildi. Eski Başkan Nuri Korkmaz, Çavdarhisar MHP İlçe başkanlığına seçilen Halil ibrahim Topbaş ve yönetimine başarılar diledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan kongre sonrası MHP heyeti Aizonai Antik Kentini gezerek, Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer ve ekibinden bilgi aldılar.

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