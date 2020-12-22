Sergiye katılan kurumlara ve personele Teşekkür Belgesi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade” sergisine Kütahya’dan katılan kurumlara ve personele teşekkür belgesi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi" isimli sergiye Kütahya’dan katılan okul idarecilerine ve sergide emeği geçen görevli personele, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük tarafından gönderilen teşekkür belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi. Müdür Başyiğit, sergiye katılan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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