Kütahya Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 200 TL

Kütahya Belediyesi'nde toplamda bin 200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle Kütahya Belediyesi'nde en düşük asgari ücret 3 bin 200 TL oldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sözleşmenin Türkiye’ye örnek olacak bir anlaşma olduğunu ifade etti.

Hizmet İş Sendikası ile Kütahya Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Kütahya Belediyesi, bölgesinde işçisine en iyi zammı veren belediyeler arasında yer aldı. İmzalanan iki yıllık toplu iş sözleşmesi ile Kütahya Belediyesi'nde en düşük çalışan maaşı 3 bin 200 Lira oldu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makamında Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Mahalli İdareler İşveren Sendikası (MİS) Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, belediye başkan yardımcıları, sendika iş yeri temsilcileri ve işçilerin katıldığı imza töreninde ilk konuşmayı Şube Başkanı Ödemiş yaptı. Ödemiş, “Pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın verilen sözleri yerine getirdiğini söyledi. Şube Başkanı Ödemiş, “Güzel bir sözleşme imzaladık. Başkanımız hem kadrolular hem de doğrudan temindeki arkadaşlara güzel zamlar verildi. Türkiye’de imzalanan sayılı sözleşmelerden birisi oldu” dedi.



"BAŞKAN IŞIK SIKINTILARIMIZI ÇÖZDÜ"

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise konuşmasında, Kütahya Belediye Başkanı'nın merhametli bir belediye başkan olduğunu söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Işık’ın göreve geldiği günden bugüne kadar çalışanlara abi ve kardeş gibi davrandığını sendikaya karşı da sosyal ortak gibi davrandığını belirtti. Özdemir, “Hizmet İş Sendikamız kavgacı bir sendika değil. Biz işçiye ve işverene zarar vermeden masa başında hallederek uyumlu bir birliktelik ve kardeşlik içerisinde toplu iş sözleşmesi yapmaktan yana bir sendikayız. Şehrin görünmeyen kahramanları olarak siz işçi kardeşlerimiz hem belediye başkanına güveniyorsunuz, hem de sendikanıza güveniyorsunuz. Geçmiş dönemlerde bazı mağduriyetler yaşadınız. Ama Başkanımız göreve gelerek tüm dert ve sıkıntılarımıza el koyarak problemlerimizi çözdü. Başkanımıza ve belediyedeki yetkililere teşekkür ediyorum. Bizler bundan sonra daha fazla çalışacağız. Başkanımızın başını öne eğdirmeyeceğiz. Zaman göz etmeksizin Kütahya’ya hizmet edeceğiz. Sözleşmemiz işçilerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olsun" diye konuştu.



"TÜRKİYE’DEKİ NADİR SÖZLEŞMELERDEN"

Mahalli İdareler İşveren Sendikası (MİS) Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz ise konuşmasında sendika olarak iki sloganlarının olduğunu dile getirdi. Oruçöz, “Alın terine saygı ve yetim hakkını korumak. Türkiye’nin ve belediyenin şartlarını çok iyi biliyoruz. Bizde hem başkanım hem de sizleri düşünerek bu sözleşmenin hazırlanmasına katkı sunduk. Çalışma performansının yükseleceği konusunda bu sözleşmenin şuana kadar yapmış olduğumuz sözleşmeler içerisinde çok nadir bir sözleşme olduğunu söylemek istiyorum. Sözleşmemiz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.



"KİMSEYE SENDİKA BASKISI YAPMADIK"

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi'nde halen çalışan bin 115 şirket işçisi ve 41 kadrolu işçiden oluşan yaklaşık bin 200 kişilik çalışanın, evine götürecekleri helal ekmeğin anlaşması için ortaya koyulan yazılı sözleşmenin imza töreninde olduklarını söyledi. Toplu iş sözleşmesinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Işık, “ Belediye Başkanı olduktan sonra inancımın gereği olarak işçilerimizin sendikalı, belediyemizin de bu işten anlayan uzman işveren sendikası ile çalışması gerektiğine inandım. Çalışanlarımıza istediğiniz sendikaya üye olabilirsiniz ama mümkünse sendikalı olun dedim. Kimseye herhangi bir baskı yapmadan istediğiniz sendikaya üye oldunuz. Bizde belediye olarak tercihimizi MİS’den yana kullandık ve yetkili sendikamız siz olun dedik. İki sendika bir araya gelin ve Türkiye ve Kütahya’nın şartlarında 'işçileri mağdur etmeyelim' dedik" ifadelerini kullandı.



"BÖLGENİN EN MUTLU ÇALIŞANI KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDE"

Başkan Işık konuşmasının devamında, “Seçim öncesinde nasip olurda belediye başkanı olursam Kütahya Belediyesinin çalışanları bu bölgenin en mutlu çalışanları olacak demiştim. En zengin demedim. Çok para vereceğim de demedim. Şükrüler olsun bugün o noktaya geldik. Kimsenin ekmeği ile oynamadık. Kimseyi işten çıkartmadık. Aynı bölgede komşu belediyelerde yüzlerce kişi kapının önüne konulurken burada hiç kimsenin ekmeği ile oynamadık. Tek istediğimiz arkadaşlarımız çalışsın ve memleketimize hizmet edelim. Bizim dönemimizde çalışanlarımızın mutlu olabilmesi için önümüzdeki iki yıllık sözleşme döneminin doğru planlanması gerekiyordu. Türkiye’nin gerçekçi ve sözünün yerine getirilebileceği en yüksek zammı verebilecek noktaya geldik” şeklinde konuştu.



"MAAŞ BİLE ÖDEMEYEMEZ DİYORLARDI"

Seçim öncesinde siyasi rakiplerinin Kütahya Belediyesinin 3 ay sonra işçinin maaşını ödeyemeyecek durumda olacağını söylediklerini hatırlatan Başkan Işık konuşmasında “Geldiğimiz günden bugüne kadar siyasi rakiplerim ‘3 ay sonra bu Kütahya Belediyesi işçi maaşını ödeyemez’ diye dillendirirken, o günden bugüne her çalışanımızın maaşı günü gününe yattı. Bugüne kadar 90 farklı grupta eleman alımı yapılmış. Biz bunları 4 grupta topladık. 1. Grup'ta daha önce 5 ay 29 çalışıp daha sonra belediyemize katılan operatör ve benzeri çalışanlar yer aldı. 2. Grupta asfalt işçisinden çöp kamyonu sürücüsüne kadar saha çalışanlar, 3. Grupta aşçısından restorasyon işçisine kadar saha ve büro karışımı çalışanlar, 4. Grupta ise büro işçilerinden otopark görevlilerine kadar belediyemizde farklı unvanlarda çalışanları gruplandırdık. Eksiden olduğu gibi 90 farklı gruptan maaş ödemesi yapılmayacak. Sözleşmenin en önemli kısmı budur. 1. Grupta beş kişi, 2. Grupta 524 çalışan, 3. Grupta 261 kişi ve 4. Grupta ise 325 kişi çalışıyor” ifadelerine yer verdi.



"YEVMİYELERDE ÖNEMLİ ARTIŞ OLDU"

İşçilerin günlük yevmiyelerinde yapılan sözleşme ile önemli artışlar olduğuna değinen Başkan Işık, “Sözleşme öncesi dönemdeki net yevmiyeleri ve bundan sonraki 6’şar aylık dilimlerde ki zamları ise şu şekilde. 4. Gruptaki çalışanlarımız günlük yevmiyesi 102 TL’den 115 ve daha sonrasında 135 Lira, 3. Grupta çalışanlarımız ise mevcut yevmiyesi 107 liradan 120 Lira ve 140 lira olarak değişti. 2. Grupta çalışanlarımız ise günlük yevmiyesi 112 Liradan 125 ve daha sonraki altı aylık dönemlerde 145 lira olarak belirlendi. Son olarak ise 1. Gruptaki çalışanlarımız 148 lira olan yevmiyeleri 150 olarak belirlendi. Ayrıca çocuk yardımı 25 liradan 35 ve 40 lira diye devam ediyor. Alınan her hakkı artırarak verdik. Yakacak yardımı 30 liradan 35 lira olarak devam edecek, direksiyon primi, ikramiye, bayram yardımı, evlenme yardımı, askerlik yardımı, yemek yardımı taşıt yardımı, öğrenim yardımı ve ölüm yardımı gibi yardımları da uygun ve kademeli bir şekilde artırdık” dedi.



"EN DÜŞÜK MAAŞ 3 BİN 200 TL OLDU"

İmzalanan sözleşme ile birlikte en düşük işçi maaşının 3 bin 200 lira olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Sözleşme yürürlüğe girmeden önce belediyemiz çalışanlarımıza bürüt toplam maaş tutarı 5 milyon 111 bin 475 liraydı. Birinci altı ay sonunda yüzde 15 artarak 5 milyon 873 bin liraya çıktı. İkinci altı ayda, 6 milyon 465 bin liraya çıktı. Artış yüzde 26.46 oldu. Üçüncü altıncı ayda ise 6 milyon 721 bin liraya çıktı. Artış yüzde 31.47 oldu. Dördüncü altı ayın sonunda ise 5 milyon 111 bin liralık toplam maliyet 6 milyon 961 TL’ye çıkarak toplamda yüzde 36.2’lik artış sağladık. Hayırlı uğurlu olsun. Yıllık yüzde 20’ye yakın bir artış oldu. Bu sözleşme diğer belediyelere örnek olur. Kütahya Belediyesinde yapılan sözleşme ile en düşük asgari ücret yeni girmiş, hiç bir haklardan yararlanamayan arkadaşımız 3200 lira oldu” diye konuştu.



"KİŞİLERİN DEĞİL BELEDİYENİN İŞÇİSİ OLUN"

Belediye Başkanı Işık işçiler hitaben yaptığı hatırlatmada, işçilerin, kişilerin değil Kütahya Belediyesinin işçisi olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Başkan Işık, “Bugüne kadar bazı arkadaşlarımız bilerek yada bilmeyerek, severek yada sevemeyerek işine çok sarılmadığına şahit olduk. Sabır ettik. Sendikalarımızla anlaşalım, yeni dönemde arkadaşlarımıza açık ve net konuşalım dedik. Sözleşmemizde de ona göre hükümlerimizi koyduk. Çalışanın önünü açacağız. Ama çalışmayan, başka sahiplerle, hala geçmiş alışkanlıklarını bırakamadığı için bilerek yada bilmeyerek iş yavaşlatmaya giden arkadaşlarımız olursa anında gerekli tutanaklar tutularak ve işlemler yapılacak. Arkadaşlarımıza yolun açık olsun diyerek nerede çalışmak istersen çalış diyeceğiz. Her iki sendikamıza da emekleri için çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarımıza ve Kütahya’ya hayırlı olsun diyorum. Bundan sonra mazeretimiz yok. Kütahya iş bekliyor, hepimizden hizmet bekliyor. Yılların birikmiş dertlerinin çözümünü bekliyor. Çalışmalarda katkıda bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Katkıda bulunmadığı halde yine de belediyemizin işçisi unvanını taşıdığı için onlara da teşekkür ediyorum. Eski alışkanlıkları lütfen bırakalım. Hepimiz Kütahya Belediyesinin personeliyiz. Mesai saatlerinde ona göre davranmalıyız. 8 saatlik mesai içerisinde kişilerin değil, Kütahya Belediyesinin çalışanı olalım. Belediye başkanları dün vardı bugün yok. Bizde yarın olmayacağız. Ama sizler devam edeceksiniz. Ekmeğinizin sahibi Kütahya Belediyesi. Bu parayı cebimizden vermiyoruz. Kütahya’ya daha iyi hizmet etmeniz için kanunun verdiği yetkiyle 253 bin Kütahyalının hakkından veriyoruz. Daimi işçi kadrosunda yer alan 41 arkadaşımıza da birinci altı ayda yüzde 5, ikinci altı ayda yüzde 4 olmak üzere her iki yılda da yüzde 10ı yüzde 10 yaklaşık toplamda yüzde 20 zam verdik” ifadelerini kullandı.

