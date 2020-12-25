Kütahya çiftçisine 3 milyon TL'lik destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya çiftçisine 3 milyon TL'lik destek

İHA

Kütahya çiftçisine 3 milyon TL'lik destek

Doğal afetlerden zarar gören Kütahyalı çiftçiler için 3 milyon TL'lik destek ödemesinin onaylandığı belirtildi.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, üreticilerin don ve dolu nedeniyle zarar görmesi gördüğünü, yaptıkları girişimler sonucu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından 3 milyon TL’lik destek verildiğini duyurdular.
Yapılan ortak basın açıklamasında, "Başımızın tacı kıymetli çiftçilerimizin her daim yanındayız. Onların sevinciyle seviniyor, üzüntüsüyle hüzünleniyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; AK Parti Hükümetlerimiz tarafından 'Tarıma yatırım yarına yatırımdır' anlayışıyla verilen tarımsal destekler kapsamında ilimize 20032019 yılları arasında toplam 1 milyar TL destek sağlanmıştır. Coğrafi işaret tescilli vişneleriyle ünlü güzel şehrimizde yılda 26 bin ton vişne üretimi yapılıyor. Fiğ tohumu üretiminde Türkiye’de birinci sıradayız. 25 ürünün üretiminde ise ülkemizde ilk 10 il arasındayız. 2004 yılında, 130 bin 503 olan büyükbaş hayvan sayımız bugün 203 bine, 2004 yılında, 350 bin 425 olan koyunkeçi sayımız ise bugün 563 bine yükselmiştir. Bizler daima her zaman ve koşulda çiftçimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Pek çok ilimizde olduğu gibi Kütahyamız’da da 2020 Mayıs ayının son haftasında havaların soğuması kaynaklı yaşanan zirai don olayı sebebiyle ürünlerimiz zarar gördü. Çiftçilerimizle birlikte hepimiz büyük bir üzüntü yaşadık. Konuyu ilk andan itibaren yakından takip ettik. İlgili kurumlarımız tarafından hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından, gerekli girişimlerde bulunduk. Ve çalışmalarımız neticesinde, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığımız tarafından Kütahyamız’da yaşanan don olayına yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze gönderilen 3 milyon TL’lik ödenek hasar oranlarına göre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize aktarılmıştır. Çiftçimize bir nebze de olsa fayda sağlayacak olan ödemeler birkaç gün içerisinde zarar gördüğü tespit edilen çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacaktır. AK Parti Kütahya olarak, öncelikli hedefimiz vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek hizmetleri ilimize kazandırmaktır. Çalışmalarımızı çözüm odaklı olarak planlıyoruz. Asıl hedefimizden bizi uzaklaştıracak, hemşehrilerimizin huzurunu bozacak, malayani sözlerle vaktimizi heba etmeden, şehrimizin faydasına olan işlere imza atmak üzere gecegündüz durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah’tan. İnşallah Kütahyamız’a kısa zamanda kırsal kalkınma projelerine yönelik daha da güzel müjdeler vermeyi temenni ediyoruz. Her zaman üretmenin azmi ve gayreti içinde olan çiftçilerimizi gönülden destekliyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da 33 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 33 parça tarihi eser ele geçirildi
Pazarlar'da üçlü iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Pazarlar'da üçlü iş birliği protokolü
MEM ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol
YEREL HABERLER MEM ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol
DPÜ Akademisyenlerinden Toprak Yangını Raporu
YEREL HABERLER DPÜ Akademisyenlerinden Toprak Yangını Raporu
DPÜ GreenMetric dünya sıralamasında
YEREL HABERLER DPÜ GreenMetric dünya sıralamasında
Milletvekili Erbaş’tan Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Erbaş’tan Rektör Uysal’a ziyaret
Hisarcık’ta iki hayvan sever kuşlar için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta iki hayvan sever kuşlar için doğaya yem ...
DPÜ Öğrenci Topluluklarından Eğitim Zirvesi Etkinliği
YEREL HABERLER DPÜ Öğrenci Topluluklarından Eğitim Zirvesi Etkinliği
Hisarcık’ta yaya geçiş çizgileri boyama çalışması
YEREL HABERLER Hisarcık’ta yaya geçiş çizgileri boyama çalışması
Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal’ın ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal’ın ailesine ...
Tavşanlı Kışlademirli barajında su tutulmaya başlandı
YEREL HABERLER Tavşanlı Kışlademirli barajında su tutulmaya başlandı
Vali Ali Çelik, Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Sergi Salonu’nu inceledi
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik, Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları ...
Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne 2 Uzman Tabip kadrosu
YEREL HABERLER Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne 2 Uzman ...
Faslı gelininin torununa şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Faslı gelininin torununa şiddet uyguladığı iddiasıyla ...
Dumlupınar pazarında HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Dumlupınar pazarında HES kodu uygulaması
Vali Ali Çelik: Aslanapa için elimden gelen desteği vereceğim
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: Aslanapa için elimden gelen desteği ...
Emet'e doktor ataması
YEREL HABERLER Emet'e doktor ataması
Aizanoi Antik Kenti'nde çalışmalar hızlandırıldı
YEREL HABERLER Aizanoi Antik Kenti'nde çalışmalar hızlandırıldı
Zığra'da memnuniyet yüzde 68
YEREL HABERLER Zığra'da memnuniyet yüzde 68
Başkan Işık: "Kütahyamıza hizmeti hep birlikte yapacağız"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Kütahyamıza hizmeti hep birlikte ...
Kütahya Belediyespor adım adım zirveye
YEREL HABERLER Kütahya Belediyespor adım adım zirveye
Kuyumculara sahte altın bileklik satan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kuyumculara sahte altın bileklik satan 3 kişi ...
Kütahya Belediyesi´nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi´nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
MÜSİAD Başkan Tosun’dan tepki
YEREL HABERLER MÜSİAD Başkan Tosun’dan tepki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X