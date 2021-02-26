Kütahya’da sahtecilik operasyonu: 9 gözaltı

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Kütahya’da 'Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kütahya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği çalışanları ve bu çalışanlarla birlikte suça karıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik, 'Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonda, il merkezi, Domaniç, Emet, Simav ve Altıntaş ilçeleri ve Sakarya ile Balıkesir’de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet 9 mm dolu fişek, 6 adet 7.65 mm dolu fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfek ve bu tüfeklere ait 17 adet kartuş ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şahıslar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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