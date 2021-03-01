Kütahya’da aranan iki şahıs yakalandı

Kütahya’da “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ile “Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma” suçlarından aranan şahıslar, polisin GBT sorgusunda ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultanbağı Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde şüphe üzerine K.E.(32) isimli şahsın Genel bilgi toplama sistemi (GBT) üzerinden yapılan sorgulamasında, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan, GBT sorgulaması yapılan T.A.(23) isimli şahsın ise “Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıslar Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.