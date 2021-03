Köy okulu öğrencileri “eTwinning” projesiyle Avrupa’ya açıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlk ve Ortaokulu öğrencileri İspanya, Portekiz, Romanya, Arnavutluk ve Ukrayna’dan 15 öğretmen ve 5 okul öğrencisinin katıldığı Poetry Save the World eTwinning projesiyle üç farklı şairle buluşma gerçekleştirdiler.

Dereköy İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin Portekizli şair Vitor Teixeriayla buluşmasında ünlü şair öğrencilere şiir yolculuğunu anlattı.

Dereköy Ortaokulu 6 ülke 15 farklı okulun katıldığı "Poetry Will Save The World (Dünyayı Şiir Kurtaracak) eTwinning” projesine 5 Temmuz 2020'de katılmıştı.

Her okuldan 5 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen projeye Dereköy Ortaokulunu temsilen Türkçe Öğretmeni Habibe Doğruoğlu ve 5 öğrenci katılım sağlıyor. Projede Türk ve Dünya şiiri üzerine farklı tanıtım ve yaygınlaştırma etkinlikleri düzenleniyor. Proje kapsamında önceki aylarda yazar, şair; Ali Lidar, Serap Kadıoğlu gibi önemli isimlerle söyleşi gerçekleştirildi. En son da Portekizli ünlü şair Vitor Teixeriayla buluştular.

Projenin en başından beri kendilerinde ayrı bir heyecan uyandırdığını söyleyen Türkçe Öğretmeni Habibe Doğruoğlu, " Öğrencilerimin ulusal ve uluslararası şairlerle buluşmaları, şairin şiir yolculuğunu paylaşması, birlikte söyleşi gerçekleştirmeleri önlerinde yeni ufuklar açılması yönünden çok önemli. Kültürler arası etkileşimin yanında şiirin ortak sevgi dili olması ve bizleri aynı noktada birleştirmesi ayrı bir güzellik” dedi.

Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okulumuzun uluslararası bir projede yer almasından, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası şairlerle söyleşi gerçekleştirmelerinden, farklı kültürleri tanımaları, yeni arkadaşlar edinmelerinden dolayı çok mutluyuz. Öğrencilerimizin şiir sevgisini ve şairlerle buluşma sevincini bizler de onlarla paylaşıyoruz. Projede yer alan tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.